El cap de DDHH de l'ONU demana a Veneçuela que respecti el dret dels ciutadans a protestar pacíficament

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Volker Turk, ha instat aquest dimarts a les autoritats veneçolanes a respectar el dret dels ciutadans a protestar pacíficament, així com al fet que puguin expressar les seves opinions lliurement i sense temor.

"Estic alarmat pels informes sobre l'ús desproporcionat de la força per part de les forces de l'ordre, així com de violència per part d'individus armats que recolzen al Govern, coneguts com a col·lectius", ha indicat en un comunicat.

En aquest sentit, ha expressat preocupació per la violència registrada des de les eleccions del passat diumenge, especialment per l'arrest de centenars de persones, entre ells nens. "Les persones responsables per violacions de Drets Humans han de rendir comptes", ha assenyalat.

"Em sumo a la crida que va fer el dilluns el secretari general perquè la controvèrsia electoral es resolgui pacíficament, amb total transparència, inclosa la publicació dels resultats electorals amb un desglossament per circumscripcions", ha agregat.

En resposta, el ministre d'Exteriors veneçolà, Yvan Gil, ha acusat Turk d'"evitar amb malabarisme sospitós esmentar qui són els promotors de la violència" i ha al·ludit a "un pla violent de cort feixista".

"Si el seu veritable interès és defensar els Drets Humans, condemni de manera directa a la ultradreta criminal que està atemptant contra civils i amenaça a tota la societat veneçolana. No sigui còmplice ni protector d'els qui ataquen a innocents amb els seus plans macabres", ha agregat.

Veneçuela va celebrar el diumenge unes eleccions en les quals, segons l'oficialisme, el president Nicolás Maduro es va imposar amb una mica més del 51 per cent dels vots, malgrat que no hi ha resultats oficials complets. Gran part de la comunitat internacional ha mostrat dubtes sobre la legalitat dels resultats i l'oposició reclama la victòria del seu candidat, Edmundo González, amb el 70 per cent dels vots.