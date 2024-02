El cap d'ACNUR demana que es reprengui el finançament de la UNRWA perquè "ningú més" pot assumir les seves tasques

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi, ha instat la comunitat internacional a reprendre el finançament a l'Agència de l'Organització per als Refugiats Palestins (UNRWA), a la qual nombrosos països van retirar el suport després de descobrir-se la suposada implicació d'alguns dels seus treballadors en l'atac de les milícies palestines contra Israel del 7 d'octubre.

Grandi ha subratllat que la situació per a la població de Gaza s'ha tornat "devastadora" i ha argumentat que, "com més aviat es prenguin decisions sobre continuar o reprendre el finançament, millor serà per a la vida de milions de persones", segons unes declaracions realitzades a l'agència DPA al marge de la Conferència de Seguretat de Múnic.

En aquest sentit, el cap d'ACNUR ha defensat que "la UNRWA compleix (a Gaza) una important tasca que no pot ser assumida per ningú més".

La "UNRWA té una manera molt específica de treballar, no només en l'àmbit humanitari, sinó en la gestió d'escoles i centres de salut per a milions de palestins", ha postil·lat el representant de les Nacions Unides, que ha aprofitat per alertar de la disminució de l'ajuda financera per a qüestions humanitàries arreu del món.

"L'any passat, el 2023, la meva organització va rebre mil milions de dòlars menys dels seus donants que l'any anterior. I vam tenir moltes més crisis que l'any anterior", ha lamentat.