El cap del braç polític de l'M23 avisa que no es retirarà dels territoris conquistats a la RDC

Avisa que no prosseguirà les negociacions de pau a Doha fins que el govern alliberi els presoners

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap del braç polític de les milícies congoleses del Moviment 23 de Març (M23), Corneille Nangaa, ha avisat el Govern congolès que el grup armat no té la més petita intenció de retirar-se dels territoris sota el seu control a la regió oriental de Kivu, una sortida que no està reflectida de cap manera en el recent acord preliminar de pau acordat a Doha (Qatar).

Nangaa, cap de l'Aliança del Riu Congo (AFC), ha assegurat en un comunicat que "la fantasia d'una retirada voluntària de l'AFC/M23" de Kivu del Nord i Kivu del Sud "és una pura invenció, freturosa de fonament polític, jurídic o estratègic".

"No respon a cap lògica, principi ni exigència popular. No resol cap problema. No és negociable, ni ara ni en el futur", ha afegit abans d'explicar que la seva presència a totes dues províncies, i especialment les seves conquestes de les capitals, Goma i Bukavu a principis d'aquest any "és precisament la conseqüència directa del fracàs de l'estat".

Nangaa ha assegurat que només parlarà de "retirada" quan l'M23 es converteixi en la veritable autoritat de l'Estat congolès una vegada aconsegueixi que el poble expulsi del poder el president del país, Félix Tshisekedi.

El cap de l'AFC, finalment, ha assegurat que la tornada de l'AFC/M23 a una nova ronda de converses queda "completament exclòs de la qüestió fins que el Govern congolès "es comprometi a adoptar mesures de foment de la confiança, inclòs l'alliberament de totes les persones detingudes i empresonades injustament pel règim", com estipula la declaració de principis signada inicialment.

"No hi haurà cap discussió mentre existeixi l'opressió", ha resolt Nangaa.