La candidata republicana Nikki Haley adverteix que una derrota d'Ucraïna pot conduir a una guerra mundial

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata republicana Nikki Haley ha advertit que podria esclatar una guerra mundial si Rússia guanya la invasió d'Ucraïna, per la qual cosa ha demanat a les autoritats nord-americanes i als aliats que continuïn subministrant armes a Kíiv.

"El que hem d'entendre és que una victòria per a Ucraïna és una victòria per tots nosaltres perquè els tirans ens diuen exactament el que faran", ha declarat en una entrevista per a la cadena CNN.

"La Xina va dir que conquistaria Hong Kong, ho va fer. Rússia va dir que envairia Ucraïna, vam veure com passava. La Xina diu que Taiwan és el pròxim, és millor que ens els creguem. Rússia va dir que Polònia i els països bàltics són els següents, si això passa, estem davant una guerra mundial. Es tracta de prevenir la guerra", ha explicat.

Així, ha expressat que la guerra a territori ucraïnès "acabaria en un dia si Rússia es retira. Si Ucraïna es retira, llavors tots estem davant una guerra mundial". També ha afegit que aquesta és "una guerra per la llibertat" que "hem de guanyar".

La que va ser ambaixadora dels Estats Units davant l'ONU durant l'Administració Trump ha trencat així amb la posició de l'exmandatari sobre el conflicte en fer aquestes declaracions, ja que Donald Trump no ha mostrat públicament el seu suport a Kíiv i ha evitat dir que el president rus, Vladímir Putin, és un criminal de guerra.