La candidata d'esquerres Jara i l'ultradretà Kast aniran a la segona volta de les presidencials a Xile

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de la coalició oficialista d'esquerra, Jeannette Jara, i l'ultradretà del Partit Republicà, José Antonio Kast, disputaran la segona volta de les eleccions presidencials xilenes després de col·locar-se com les dues principals opcions de l'electorat en els comicis celebrats aquest diumenge.
Segons les dades del Servei Electoral de Xile (Servel), l'exministra de Treball i candidata del Pacte Unitat per Xile ha aconseguit un 26,8 per cent dels vots, mentre que Kast ha aglutinat el 23,9 per cent quan l'escrutini s'aproxima ja el 98 per cent.
Per darrere, i per tant fora de la segona ronda, han quedat Franco Parisi, del Partit de la Gent (centre-dreta, 19,7 per cent); l'ultradretà Johannes Kaiser, del Partit Nacional Llibertari (PNL, amb un 13,9 per cent), i Evelyn Matthei, de la coalició Xile Gran i Unit que lidera la seva formació, la conservadora Unió Demòcrata Independent (UDI, 12,5 per cent).