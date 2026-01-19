El candidat socialista a la Presidència lusitana es fa amb el 31% dels vots i celebra que "tornarà a guanyar"

Europa Press/Contacto/Diogo Baptista
MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El candidat del Partit Socialista a la Presidència de Portugal, António José Seguro, ha celebrat en la nit d'aquest diumenge que "la democràcia ha guanyat" i "tornarà a guanyar el 8 de febrer", mostrant la seva esperança de cara a la segona volta de les eleccions presidencials després d'haver estat el més votat en la primera ronda, amb un 31,11% de les paperetes, enfront del 23,52% del candidat del partit d'extrema dreta Chega, André Ventura.
"Soc lliure, visc sense restriccions i així actuaré com a president de la República. Amb la nostra victòria, la democràcia ha guanyat i tornarà a guanyar el 8 de febrer", ha subratllat Seguro des de la seu de la seva candidatura, al Centre Cultural de Caldas da Rainha, segons ha recollit l'agència de notícies estatal Lusa i a la llum d'uns resultats electorals l'escrutini dels quals frega ja el 99,8%, segons les dades publicades pel Ministeri de l'Administració Interna.
Al fil, i amb la vista posada en la definitiva data electoral de dins de tres setmanes, el candidat del Partit Socialista ha convidat a tots els "demòcrates, progressistes i humanistes" a unir-se a la seva candidatura perquè, units, en la segona volta, "l'extremisme i els qui sembren l'odi" siguin derrotats.