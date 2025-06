El canceller alemany assegura que Israel està fent la "feina bruta" als països occidentals a l'Iran

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -

El canceller alemany, Friedrich Merz, ha afirmat aquest dimarts que Israel està fent la "feina bruta" als països occidentals a l'Iran en el marc de l'escalada actual a la regió. "Aquest règim també ens afecta", ha assegurat.

"Aquest règim dels mul·làs ha portat mort i destrucció al món. Amb atacs, assassinats i morts, amb Hezbollah, amb Hamas. El 7 d'octubre del 2023 a Israel. Això no hauria estat possible sense el règim de Teheran", ha subratllat el canceller en una entrevista del canal ZDF.

Merz ha expressat dubtes sobre una futura intervenció dels Estats Units en el conflicte. "Depèn de com evolucioni la situació a l'Iran. Si el règim està disposat a tornar a la taula de negociacions, no hi haurà necessitat d'intervenir militarment. En cas contrari, la destrucció completa del programa nuclear iranià podria entrar a l'agenda", ha dit.

En aquest sentit, el canceller alemany ha ressaltat que l'exèrcit israelià "no pot aconseguir" això últim pel seu compte perquè "no té les armes necessàries" per atacar Teheran. "Però els nord-americans sí que les tenen", ha afirmat Merz.

"Només puc expressar respecte pel fet que l'exèrcit israelià hagi tingut el coratge de fer això. En cas contrari podríem haver presenciat el terror d'aquest règim durant mesos i anys i possiblement amb una arma nuclear a la mà", ha afegit.