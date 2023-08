El Canadà suspèn l'assistència directa al desenvolupament per al Govern del Níger

MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern del Canadà ha anunciat que suspendrà l'assistència per al desenvolupament que dona suport directament al Govern del Níger en resposta a l'intent de cop d'Estat al país el passat 26 de juliol.

En un comunicat emès per la ministra d'Afers Exteriors, Mélanie Joly, i el ministre de Desenvolupament Internacional, Ahmed Hussen, han explicat que aquest intent de cop d'Estat "és una greu amenaça per a la democràcia i l'estabilitat al Níger i al Sahel" i que "soscavar l'Estat de dret amenaça el progrés del govern triat democràticament per la pau, l'estabilitat i el desenvolupament al Níger".

"El Canadà dona suport a la comunitat internacional i expressa el seu suport als esforços de mediació de la CEDEAO per a la tornada de l'ordre constitucional al Níger. El govern triat democràticament ha de ser reincorporat immediatament", ha assegurat Joly.

Han matisat que aquesta suspensió abastarà el suport pressupostari directe del Canadà, però que "continuarà l'assistència canadenca en matèria de salut, educació, economia i igualtat de gènere a les poblacions més pobres i vulnerables".

En els anys 2021 i 2022, l'assistència internacional total del Canadà al Níger va arribar als 59,33 milions de dòlars (uns 40 milions d'euros) dels quals 8,7 milions de dòlars (uns 6 milions d'euros) van ser per a assistència humanitària.

El Níger també es beneficia de les contribucions del Canadà a socis multilaterals i iniciatives globals, a banda de projectes amb organitzacions no governamentals canadenques i internacionals.

Amb el cop de la setmana passada, un grup de militars va destituir el president nigerí, Mohamed Bazoum. El Níger ha viscut quatre --ara cinc-- cops d'estat més des que es va independitzar de França el 1960, a més de diversos intents frustrats, l'últim dels quals el 2021, dies abans que Bazoum assumís el càrrec.