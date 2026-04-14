El Canadà lamenta la mort d'un nacional després d'un atac al sud del Líban

Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay
MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Exteriors del Canadà, Anita Anand, ha denunciat aquest dilluns per la nit la mort d'una persona de nacionalitat canadenca al sud del Líban, un succés sobre el qual no ha ofert cap explicació, mentre que la seva família ha afirmat que va ser víctima d'un atac amb dron prop de la ciutat de Tir, part de la governació Sud, que està sent blanc assidu dels atacs de l'Exèrcit d'Israel.
"Avui m'he assabentat de la defunció d'un ciutadà canadenc al sud del Líban. En nom del Govern del Canadà, estenc les meves més sentides condolences a la seva família i sers estimats, així com a tota la comunitat. Funcionaris d'Assumptes Globals del Canadà estan en contacte amb la seva família per oferir-los l'assistència consular que necessitin", ha afirmat Anand en un comunicat.
En aquest document, on no ha fet referència a com ha mort l'home en qüestió ni a la raó de la seva mort, la cap de la diplomàcia canadenca ha volgut incidir que "el Canadà recolza fermament els esforços del Govern libanès per restaurar i exercir la plena autoritat de l'Estat, fins i tot mitjançant el desarmament de (el partit-milícia xiïta libanès) Hezbollah".