El Canadà imposarà aranzels del 25% a les importacions dels EUA com a resposta a les mesures de Trump

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha anunciat aquest dissabte que el país imposarà aranzels del 25% sobre importacions nord-americanes per un valor de fins a 155.000 milions de dòlars, com a resposta a les tarifes del 25% que Trump ha imposat als productes canadencs.

"Aquesta nit anuncio que el Canadà respondrà a les mesures comercials dels Estats Units amb aranzels del 25% sobre productes nord-americans per valor de 155.000 milions de dòlars. Això inclourà aranzels immediats sobre béns per valor de 30.000 milions de dòlars a partir de dimarts", ha declarat en una roda de premsa posterior a l'anunci de la Casa Blanca.

Trudeau ha afirmat que les mesures preses per l'administració Trump generen divisió en lloc de fomentar la unitat. "Si el president Trump vol marcar el començament d'una nova edat d'or per als Estats Units, el millor camí és associar-se amb el Canadà, no castigar-nos", ha sostingut.

També ha defensat que "el Canadà està preparat" per respondre: "els Estats Units han confirmat que tenen la intenció d'imposar aranzels del 25% a la majoria dels productes canadencs, i del 10% a l'energia, a partir del 4 de febrer (...). No ho volíem, però el Canadà està preparat".

Trudeau ho ha comunicat després de conversar amb Sheinbaum, un acostament que té lloc després d'una reunió del primer ministre canandienc amb el seu gabinet.

Aquestes declaracions arriben després que Donald Trump ha signat aquest dissabte les ordres executives anunciades divendres per la seva administració per imposar aranzels del 25% a les importacions provinents de Mèxic i el Canadà, i del 10% a les de la Xina, per la "gran amenaça dels estrangers il·legals i de les drogues mortals" com el fentanil.

La portaveu de l'executiu, Karoline Leavitt, va ser qui va confirmar divendres que els aranzels contra les importacions de Mèxic, el Canadà i la Xina entrarien en vigor aquest dissabte. Leavitt va assenyalar que "tant el Canadà com Mèxic han permès una invasió sense precedents de fentanil il·legal".