El Canadà elimina l'impost als serveis digitals per impulsar les negociacions comercials amb els EUA

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern del Canadà ha anunciat aquest diumenge la rescissió de l'impost als serveis digitals, la qual cosa considera que li permetrà impulsar negociacions comercials més àmplies amb els Estats Units (EUA) després que l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, donés per trencades totes les converses amb Ottawa per aquesta futura taxa.

"Per afavorir aquestes negociacions, el ministre de Finances i Ingressos Nacionals, l'honorable François-Philippe Champagne, ha anunciat aquest diumenge que el Canadà derogarà l'impost sobre serveis digitals (DST) en previsió d'un acord comercial integral mútuament beneficiós amb els EUA", diu un comunicat emès per l'autoritats canadenques.

Ottawa ha assegurat així que "la recaptació del 30 de juny del 2025 s'aturarà i el ministre Champagne aviat presentarà una legislació per derogar la llei d'impost als serveis digitals", una taxa vigent des del 2020 amb efecte retroactiu i que hauria deixat una factura a les empreses estatunidenques de 2.000 milions de dòlars (1.706,7 milions d'euros) amb venciment a final de mes, segons recull la cadena CBC News.

S'espera que el primer ministre del Canadà, Mark Carney, i Donald Trump reprenguin les converses per arribar a un acord comercial "abans del 21 de juliol", data fixada durant la cimera de líders del G7 a Kananaskis, segons ha recordat Carney, que ha defensat que el seu govern "es guiarà sempre per la contribució general de qualsevol possible acord al benestar dels treballadors i les empreses canadenques".

La rescissió de l'impost arriba dies després que Trump anunciés la ruptura unilateral i "amb efecte immediat" de les negociacions comercials amb el país veí, quan va qualificar d'"atroç" una taxa que penalitzaria empreses multinacionals. "Farem saber al Canadà l'aranzel que pagarà per negociar amb els EUA en els pròxims set dies", va proclamar a través de Truth Social.

A més a més, el mandatari de la Casa Blanca va acusar el Canadà de "copiar" la Unió Europea amb aquest tribut i d'"atacar de manera directa i descarada" els interessos estatunidenc en general i els de les seves empreses tecnològiques en particular.

D'altra banda, els països del G7 han confirmat aquest cap de setmana que les multinacionals dels EUA no hauran de pagar la taxa mínima del 15 per cent en l'impost de societats impulsada el 2021 per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).