El Canadà demana a Rússia que segui a "negociar de bona fe" per aconseguir un alto el foc "immediat" a Ucraïna

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -

El nou primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat aquest dissabte la idea d'un alto el foc "immediat" a Ucraïna que posi fi als atacs russos i obri espais per a la negociació "de bona fe" per no retardar més el final del conflicte iniciat després de la invasió russa d'Ucraïna fa just tres anys.

"El Canadà defensa la proposta d'un alto el foc immediat a Ucraïna. Ara Rússia ha de deixar de dilatar les negociacions i llançar els seus atacs. És hora que Rússia segui a la taula de negociacions de bona fe", ha expressat Carney en una publicació a X.

Després de "discutir el camí d'Ucraïna cap a la pau" amb el seu homòleg britànic, Keir Starmer, amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i "molts dels seus aliats més pròxims", el dirigent canadenc ha asseverat a més que reforçarà "la vigilància de les sancions per fomentar-ne el compliment", presentant-se com "un aliat incondicional" per a Kíiv.

"Ens assegurarem que Ucraïna compti amb el suport militar que necessita per defensar-se, ara i en el futur", ha sentenciat el primer ministre.

Aquestes peticions coincideixen en bona mesura amb les de Zelenski, que ha demanat aquest dissabte als líders aliats europeus que incrementin la pressió per forçar Rússia que segui a negociar l'alto el foc proposat pels Estats Units, una opció que el president rus, Vladímir Putin, "està intentant evitar".

Així "el que cal és fer pressió, no diàleg", segons Zelenski. "Fins i tot els primers passos cap al final de la guerra han d'anar precedits de mesures contundents i per això calen sancions, que no només cal mantenir, sinó endurir constantment", ha afegit.