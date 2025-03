Canadà.- Carney convoca eleccions anticipades a Canadà el 28 d'abril

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha anunciat aquest diumenge la convocatòria d'eleccions anticipades el 28 d'abril, poc més d'un mes després d'accedir al càrrec després de la dimissió de Justin Trudeau. El mateix Carney porta nou dies en el càrrec.

Carney ha sol·licitat la dissolució del Parlament aquest diumenge en una reunió amb la governadora general de Canadà, Mary Simon, representant formal del cap de l'Estat, el rei Carles III d'Anglaterra.

La convocatòria respecta de manera ajustada la normativa canadenca, que preveu un mínim de 36 dies de campanya electoral, fins al 27 d'abril, i les eleccions seran l'endemà, un dilluns. Excepte explicades excepcions, les eleccions canadenques solen celebrar-se en dilluns.

En el ja primer acte de campanya, Carney ha plantejat una reducció d'un punt en el tram més baix de l'impost de la renda per "retornar 825 dòlars a les butxaques de les famílies canadenques", ha dit durant un acte recollit per la televisió pública canadenca, CBC.

Carney ha centrat així el seu discurs en l'economia perquè la seva generació va tenir "més oportunitats i la vida era més assequible", mentre que les generacions posteriors "treballen igual de dur o més que nosaltres".

"Estimo Canadà. El nostre país m'ho ha donat tot. Sóc avui aquí perquè vull retornar-li tot a Canadà", ha afirmat durant un acte en què ha carregat contra l'oposició. "És fàcil ser negatiu pel que fa a tot quan mai has arreglat res, però les proclames negatives no són solucions. La ràbia no és acció. La divisió no és força", ha argumentat.

A més, ha explicat la introducció d'un nou ministeri d'eficàcia de les organitzacions públiques: "Volem gestionar l'eficiència pública donant la volta a l'enfocament concentrant-nos en el resultat. Aquest és el principal motiu", ha dit. Així, ha recordat que la despesa pública ha augmentat un 9 per cent "els últims anys" i que la seva intenció és reduir-ho.

"Ens estem concentrant en què hi hagi més inversió. És el moment de construir. Això és el que necessitem", crear ocupació i generar creixement econòmic, ha argumentat. "Emprarem els escassos dòlars dels contribuents per catalizar una enorme inversió privada" en energies netes, noves infraestructures comercials i habitatges.

Després de gairebé tres anys a remolc del Partit Conservador en les enquestes, ara els estudis comencen a situar el Partit Liberal de Carney lleugerament per damunt, segons l'agregat d'enquestes de la cadena CBC.