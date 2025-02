Almenys vuit ferits després d'un accident d'avió a Toronto

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys vuit persones han resultat ferides després d'un accident d'avió registrat a l'Aeroport Internacional Pearson en un vol procedent de Minneapolis, a l'estat nord-americà de Minnesota, i operat per l'aerolínia Delta Airlines.

"Toronto Pearson està al cas d'un incident ocorregut durant l'aterratge d'un avió de Delta Airlines que arribava de Minneapolis", han indicat les autoritats de l'aeroport en un breu missatge publicat a les xarxes socials.

Segons imatges recollides per la cadena canadenca CBC, l'aparell --amb capacitat per 95 persones, si bé hi viatjaven al voltant de 80-- hauria bolcat en una pista plena de neu. Els equips d'emergències s'han traslladat al lloc per atendre els ferits.

En concret, dels vuit ferits, un d'ells estaria crític, mentre que la resta són lleus, segons ha informat en declaracions a la premsa el supervisor dels serveis paramèdics del municipi de Peel, Lawrence Saindon.