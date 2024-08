La campanya de vacunació contra la polio a Gaza constarà de dues fases i utilitzarà més d'1,5 milions de dosis

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Salut de l'Autoritat Palestina, Mayed Abu Ramadan, ha explicat aquest dissabte que la campanya de vacunació contra la polio a Gaza que començarà els pròxims dies constarà de dues fases i farà servir 1,5 milions de dosis per als nens de menys de deu anys a l'enclavament palestí.

El ministre ha precisat la informació sobre aquesta nova campanya, que va avançar aquest passat divendres després de confirmar l'existència del primer cas de polio a la Franja de Gaza d'un bebè de 10 mesos que rebia atenció mèdica a Jordània. Aquest dissabte, el ministre, a més, ha indicat que existeixen dos casos més sospitosos i no confirmats en menors residents a dues governacions de l'enclavament.

Per a la primera fase caldran 1,2 milions de vacunes tipus 2 contra la polio i es continuarà amb un segon protocol que comprendrà l'ús de 400.000 dosis més. El ministre, com ja va fer divendres, va indicar que la campanya començaria "en els pròxims dies" però no ha donat més detalls sobre l'inici, més enllà que hi col·laboraran tres entitats de l'ONU, l'agència per als refugiats palestins (UNRWA), el fons per a la Infància, UNICEF, i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

"La presència d'un sol cas de polio podria indicar l'existència de molts altres casos sense detectar", ha explicat aquest dissabte en una compareixença, recollida per l'agència oficial de notícies palestina, WAFA. "La polio", ha recordat, "es pot manifestar amb símptomes lleus com el d'un refredat i només una fracció dels casos van precedits d'un espectre complet de símptomes".

El ministre, finalment, ha fet una crida a la comunitat internacional i a les organitzacions sanitàries perquè intervinguin urgentment per aturar l'atac israelià a Gaza, millorar les condicions sobre el terreny per protegir la salut pública i donar suport a la reconstrucció dels sistemes essencials d'aigua, sanejament i gestió de residus.

El poliovirus es va detectar el juliol del 2024 en mostres ambientals de Khan Yunis i Deir al-Balah. Des de llavors s'han notificat a Gaza tres casos de nens amb sospita de paràlisi flàcida aguda (PFA), un símptoma comú de la poliomielitis. Les seves mostres de femta es van enviar al Laboratori Nacional de Poliomielitis de Jordània.