Cameron avança que Israel té decidit respondre a l'atac de l'Iran

Netanyahu afirma que prendran una decisió "per si mateixos" aquest cap de setmana

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors del Regne Unit, David Cameron, ha avançat aquest dimecres que Israel ha pres la decisió de respondre a l'atac de l'Iran de la setmana passada, l'endemà que el Govern britànic va demanar al primer ministre, Benjamin Netanyahu, que "mantingués la calma".

"El més correcte és haver deixat clares les nostres opinions sobre el que hauria de passar a continuació, però és clar que els israelians han pres la decisió d'actuar", ha dit Cameron després de reunir-se aquest dimecres a Jerusalem amb el president d'Israel, Isaac Herzog.

"Esperem que ho facin d'una manera que no contribueixi a agreujar la situació", ha dit Cameron, qui ha estat acompanyat de la seva homòloga alemanya, Annalena Baerbock, en la reunió amb el president israelià.

Posteriorment a la trobada, l'oficina de la Presidència israeliana ha emès un comunicat en el qual ha defensat la necessitat que "el món sencer" actuï "amb determinació i decisió" contra l'"amenaça" del "règim iranià".

Abans de tornar al Regne Unit aquest mateix dimecres, està previst que Cameron es reuneixi amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i amb el seu homòleg d'Afers Exteriors, Israel Katz, a més del primer ministre de l'Autoritat Palestina, Mohammad Mustafa.

Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha manifestat en un comunicat difós a través d'X que Israel decidirà per si mateix com procedir contra l'atac iranià i que prendrà una decisió durant aquest cap de setmana.

Netanyahu ha traslladat al seu gabinet tots els "consells" que ha rebut aquestes darreres hores de representants internacionals com Cameron i Baerbock, o prèviament del primer ministre britànic, Rishi Sunak, als qui ha deixat "clar" que serà Israel qui prengui la decisió final.

"Ho aprecio, però vull deixar clar que prendrem les decisions nosaltres mateixos i l'Estat d'Israel farà el que necessiti per defensar-se", ha dit segons un comunicat de la seva oficina.