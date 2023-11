Cameron assumeix Exteriors confiat a fer valer la seva "experiència" davant "profunds canvis globals"

Admet que ha discrepat d'"algunes decisions" de Sunak, però el considera un líder "exemplar" per a "un moment difícil"

L'ex-primer ministre britànic David Cameron, nou responsable d'Exteriors al Regne Unit, confia fer valer la seva "experiència" política per encapçalar la diplomàcia del Regne Unit en una etapa de "profunds canvis globals" i, malgrat que ha admès que no li han agradat "algunes decisions" de l'actual cap de govern, Rishi Sunak, considera que també ha demostrat "un lideratge exemplar en un moment difícil".

La incorporació de Cameron en el gabinet, set anys després de dimitir arran del referèndum del Brexit, ha estat la gran sorpresa d'una crisi de govern activada per la destitució de la ministra d'Interior, Suella Braverman. "El primer ministre m'ha demanat que sigui ministre d'Exteriors i he acceptat amb molt de gust", ha dit Cameron en un comunicat.

Ho fa en un moment d'"aclaparants" reptes, entre els quals ha citat l'agressió russa a Ucraïna i la crisi al Pròxim Orient, i amb l'objectiu que el Regne Unit continuï al costat dels seus aliats i treballant perquè "se senti la seva veu" en l'escena internacional.

"Tot i que he estat fora de la primera línia política durant els últims set anys, espero que la meva experiència --com a líder conservador durant onze anys i primer ministre durant sis-- em permeti ajudar el primer ministre a encarar aquests reptes vitals", ha afegit.

En aquest sentit, ha assenyalat que l'estabilitat i la seguretat a nivell global també és essencial per als interessos nacionals, en un missatge en el qual ha lloat el bon fer del personal diplomàtic del Regne Unit. "La seguretat internacional", ha afegit, "és vital per a la nostra seguretat interna".

Cameron vol "ajudar Sunak a treballar en nom de la seguretat i la prosperitat, amb vista a conformar "l'equip més fort possible" per apuntalar els conservadors també de cara a les pròximes eleccions generals. Els sondejos ara situen com a favorit el Partit Laborista.

Entre els qui ja han felicitat Cameron per la seva incorporació al Govern britànic hi ha la seva successora a Downing Street, Theresa May, que ha lloat la "immensa experiència en l'escena internacional" del nou cap de la diplomàcia. May ha indicat que aquesta experiència serà clau "en aquest moment de gran incertesa".

Cameron ocuparà la cartera que deixa vacant James Cleverly, que fa el salt a Interior per cobrir la vacant de Braverman.