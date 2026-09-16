La Cambra de Representants dels EUA insta a Trump a retirar les tropes de la guerra de l'Iran

Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Representants dels Estats Units, amb el suport majoritari de l'oposició demòcrata, ha aprovat una resolució que insta a l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, a retirar a les Forces Armades nord-americanes de la guerra contra l'Iran, la qual cosa suposa la tercera ocasió en la qual la Cambra aprova un text similar basat en la llei de poders de guerra.
"S'ordena al president, de conformitat amb la secció 5(c) de la Resolució sobre Poders de Guerra, que retiri a les Forces Armades dels Estats Units de les hostilitats amb l'Iran", resa el document aprovat.
El text ha comptat amb el suport de 220 representants, inclosos set republicans: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pennsilvània), Warren Davidson (Ohio), Tom Barrett (Michigan), Mariannette Miller-Meeks (Iowa), Zach Nunn (Iowa) i Nancy Mace (Carolina del Sud), sent els tres últims una novetat en el 'Sí' pel que fa a l'última votació.