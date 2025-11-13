La Cambra de Representants dels EUA aprova el paquet de finançament que reobrirà el Govern federal

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres el paquet de mesures de finançament aprovat en el Senat fa dos dies per posar fi al tancament governamental de 43 dies, el més llarg de la història del país, que ha provocat en les últimes setmanes l'expiració dels fons del Programa d'Assistència Nutricional Suplementària (SNAP), dels quals depenen més de 40 milions de nord-americans, i la cancel·lació de milers de vols davant de la falta de controladors aeris.
La proposta ha estat aprovada amb 222 vots a favor --entre ells, els de sis representants demòcrates-- i 209 en contra, inclosos dos republicans contraris a la despesa pública que implica el text, amb el finançament de construccions militars, projectes relacionats amb els veterans i el Departament de Defensa, el Departament d'Agricultura i el poder legislatiu fins al 30 de setembre del 2026.
Per la seva banda, els demòcrates que han votat a favor en la Cambra de Representants han justificat la seva postura al·ludint a la importància de reactivar el finançament federal, segons ha recollit el portal de notícies The Hill, de forma similar als vuit senadors demòcrates que van votar el dilluns, junt amb els republicans, per l'aprovació del paquet a la Cambra alta.