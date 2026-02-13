La Cambra de diputats de l'Argentina aprova un projecte per rebaixar l'edat penal dels 16 als 14 anys

Europa Press/Contacto/Silvana Safenreiter
MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de diputats de l'Argentina ha aprovat aquest dijous un projecte de llei a proposta de l'Executiu de Javier Milei per reduir l'edat de responsabilitat penal dels 16 als 14 anys, de manera que el text legislatiu passarà ara al Senat per a la seva votació.
La iniciativa, que ha tirat endavant amb 149 suports i 100 vots en contra, canviaria un sistema vigent a l'Argentina des del 1980, de manera que, d'aconseguir l'aprovació definitiva, deixaria de ser el país amb l'edat de responsabilitat penal més alta de tot el continent sud-americà.
El Govern de Milei ha aconseguit el suport de dos terços de la Cambra després de modificar un text que inicialment proposava rebaixar l'edat mínima per ser imputat als 13 anys i estipulava una pena màxima de 20 anys de presó enfront dels 15 del document ara aprovat.