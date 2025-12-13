Cambodja tanca la frontera amb Tailàndia entre nous combats les últimes hores

Europa Press/Contacto/Wu Changwei
MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de l'Interior de Cambodja ha anunciat aquest dissabte la suspensió de tots els passos fronterers amb Tailàndiam, durant les noves hostilitats entre els dos països que han continuat aquest mateix matí.
Ho ha anunciat un portaveu del Ministeri durant la seva roda de premsa diària, recollida a la pàgina de Facebook de la cartera.
El tancament s'aplica a "tots els punts d'entrada i sortida del país" i entra en vigor amb "caràcter immediat".
Tailàndia no s'ha pronunciat sobre aquest tema ni ha emès una decisió similar, ara com ara.