Cambodja demana un alto el foc "immediat" i Tailàndia rebutja l'ús de la força a la frontera

Les Nacions Unides asseguren que "està disposada a donar suport als esforços humanitaris" a la regió "si se'ls sol·licita"

Cambodja xifra en tretze els morts pels enfrontaments

Les autoritats de Cambodja i Tailàndia ha fet una crida a la desescalada en els seus punts fronterers apel·lant a la diplomàcia, al mateix temps que han defensat els seus atacs sobre la base de la legítima defensa, després de l'escalada de violència a la regió i els combats deslligats aquest dijous a la frontera comuna.

D'una banda, Cambodja ha exigit aquest divendres un alto el foc "immediat" i "incondicional" a la frontera amb Tailàndia i, al seu torn, ha evocat el seu dret a la defensa legítima en les seves operacions contra l'exèrcit del país veí.

"Cambodja ha demanat un alto el foc immediat, incondicional, i també demanem una solució pacífica de la disputa", ha expressat l'ambaixador de Cambodja davant de les Nacions Unides, Chhea Keo, en unes declaracions després d'una reunió a porta tancada del Consell de Seguretat recollides pels mitjans locals.

En la mateixa línia, el secretari d'estat d'Exteriors cambodjà, Kung Phoak, ha subratllat que "Cambodja busca una solució pacífica (a les hostilitats) mitjançant el dret internacional" i ha insistit que la seva postura "es basa en el dret legítim a la defensa legítima consagrat a la Carta de les Nacions Unides, per salvaguardar la sobirania i la integritat territorial de Cambodja", segons el portal 'Khmer Times'.

En aquest escenari, Kung Phoak ha insistit que "Cambodja no és l'agressor i està actuant estrictament per defensar el seu territori legítim, basant-se en instruments jurídics reconeguts internacionalment". En canvi, ha afegit, "el que Tailàndia està fent ara no només intensifica les tensions a la frontera, sinó que també representa una amenaça per a la pau i l'estabilitat regional i internacional".

Les autoritats de Cambodja han xifrat aquest dissabte en tretze els morts en el marc dels enfrontaments. Segons xifres del Ministeri de Defensa, un total de cinc militars han mort i 21 han resultat ferits, mentre que vuit civils han perdut la vida i 50 han resultat ferits, segons ha recollit 'Penh Post'.

REBUIG DE L'ÚS DE LA FORÇA

El Ministeri d'Exteriors de Tailàndia ha fet pública la declaració del seu representant davant de les Nacions Unides, Cherdchai Chivaivid, a la reunió del Consell de Seguretat en les quals ha instat a una sortida pacífica del conflicte i ha rebutjat l'ús de la força en aquesta nova escalada de tensió.

"Com a nació amant de la pau (...) Tailàndia rebutja categòricament l'ús de la força com a mitjà per resoldre disputes internacionals, mantenint alhora el compromís ferm amb la solució pacífica de controvèrsies de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides", ha indicat el representant tailandès.

De la mateixa manera que la part cambodjana, ha defensat la seva "resposta" sota la legítima defensa davant "del perill imminent que representen les forces armades cambodjanes", sent aquesta de caràcter "limitat" i "proporcionada" i evitant tot atac contra la població civil.

Respecte a les acusacions d'atacar el temple de Preah Vihear, Tailàndia ha sostingut que són falses, fruit de la "desinformació" per part de Cambodja i una declaració "infundada, lamentable i profundament decebedora".

Les operacions han tingut lloc, segons les autoritats, a almenys dos quilòmetres del temple, per la qual cosa és "impossible" que els trets hagin causat danys a l'estructura del lloc.

L'ONU DEMANA MODERACIÓ I OFEREIX AJUDA HUMANITÀRIA

L'ONU ha confirmat que els enfrontaments fronterers desencadenats a les acaballes d'aquesta setmana han deixat víctimes civils, inclosos diversos nens, i ha cridat les parts a la moderació al mateix temps que ha ofert involucrar-se en els esforços humanitaris a la regió, si així se'ls demana.

"Les Nacions Unides està disposada a donar suport als esforços humanitaris si se'ls sol·licita", ha manifestat la portaveu Stephanie Tremblay en una sessió informativa des de Nova York, després de la sessió del Consell de Seguretat per abordar "l'escalada més greu en més d'una dècada" entre els dos països del sud-est asiàtic.

Així doncs, a la petició de continència formulada pel secretari general de l'organització, António Guterres, s'ha sumat la direcció regional d'Unicef per a Àsia Oriental i el Pacífic, encapçalada per June Kunugi, que ha demandat "màxima moderació" per protegir la infància i els serveis crítics dels quals depèn.

"Els nens han d'estar protegits en tot moment i la seva seguretat i benestar s'han de prioritzar, mentre que les escoles han de continuar sent espais segurs per a l'aprenentatge ", ha afegit.

Els enfrontaments van esclatar hores després que Tailàndia anunciés una reducció dels seus llaços diplomàtics amb Cambodja després de denunciar que cinc soldats van resultar ferits a causa de l'explosió d'una mina antipersones a la província d'Ubon Ratchathani (est), un fet del qual Nom Pen ha donat igualment una versió diferent, després de mesos de tensions a la frontera.

El Senat de Cambodja, en canvi, ha condemnat de manera "inequívoca" que va ser la "incursió armada" de les forces armades tailandeses la "que va provocar enfrontaments i va posar en perill la pau i l'estabilitat" en un escenari hostil que, segons el govern de la província fronterera d'Oddar Meanchey, s'ha cobrat almenys una víctima mortal.

Les relacions entre les parts s'han deteriorat després que el passat 28 de maig un soldat cambodjà morís a mans de les forces tailandeses en les proximitats del temple de Preah Vihear, situat a una zona en disputa entre els dos països, sense que els contactes des de llavors per reduir les tensions hagin arribat a bon port.