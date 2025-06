Cambodja acusa Tailàndia de provocar un augment de la tensió amb els tancaments de la frontera

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern de Cambodja ha acusat aquest dimarts Tailàndia de provocar un augment de la tensió entre tots dos països amb la introducció de noves restriccions i tancaments a la frontera, una situació que ha provocat, de moment, el bloqueig de pràcticament tots els encreuaments.

No obstant això, les autoritats cambodjanes han assegurat que no recorreran a restriccions frontereres en senyal de resposta i ha assegurat que retirarà les mesures introduïdes fins ara "si Tailàndia ho fa primer".

En aquest sentit, Pen Bona, portaveu del govern, ha indicat que Nom Pen està compromès amb "posar fi al conflicte mitjançant la via diplomàtica", si bé ha acusat Tailàndia d'empitjorar la situació. Així s'ha referit a les restriccions imposades per l'exèrcit tailandès als passos fronterers, a través dels quals únicament poden passar estudiants i pacients, però no els turistes.

La mesura ha estat introduïda, segons Bangkok, en resposta a la prohibició a l'entrada de fruites i verdures procedents de Tailàndia, així com a l'entrada de combustible. A més, ha acusat les autoritats cambodjanes de "sabotejar" els serveis d'internet, segons informacions recollides pel diari 'The Phnom Penh Post'.

Les relacions entre les parts s'han deteriorat després que el passat 28 de maig un soldat cambodjà morís a mans de les forces tailandeses en les proximitats del temple de Preah Vihear, prop del pas de Chong Bok, situat en una zona en disputa entre els dos països.

Encara que els exèrcits dels dos països han acordat reduir la tensió, les parts han introduït diferents mesures que han estat condemnades per l'altra part. El temple hindú de Preah Vihear, que es remunta al segle XI, està a la frontera entre els dos països i ha estat objecte de nombroses disputes entre les parts, si bé la Cort Internacional de Justícia (CIJ) va avalar que aquest pertany a Cambodja.