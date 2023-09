Calviño espera que el G20 es comprometi a reforçar el multilateralisme i la lluita contra el canvi climàtic

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, s'ha mostrat optimista aquest dissabte davant la possibilitat que de la Cimera que el G20 celebra a Nova Delhi surti un clar compromís de reforç del "multilateralisme" i de mantenir la lluita contra el canvi climàtic i en favor d'un creixement sostenible.

Així ho ha dit des de la capital índia on ha acudit en representació d'Espanya substituint el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, qui no ha pogut viatjar en donar positiu en Covid-19.

Calviño ha assenyalat que les conclusions d'aquesta cimera han d'incloure "clarament l'objectiu de triplicar el desplegament de renovables a escala mundial, de deixar enrere el pic d'emissió de CO2 en 2025 i continuar reforçant mecanismes de finançament verd i sostenible per mobilitzar inversió tant pública com privada".

La vicepresidenta ha contrastat el "to" d'aquesta cimera, que finalitzarà el diumenge, amb el de la de l'any passat, per justificar el seu optimisme sobre el seu resultat i ha indicat que caldrà esperar a veure els termes en els quals es redacta el comunicat final.

SUPORT DE LA XINA A L'AGENDA GLOBAL

Ha destacat que aprecia "un compromís unànime amb el reforç del multilateralisme" i també que tots els líders han reconegut que és necessari reforçar els instruments de coordinació i cooperació per poder fer front als reptes globals.

"Aquest és un missatge unànime que hem escoltat aquest matí", ha indicat, destacant que el primer ministre xinès, Li Qiang,

"ha compartit aquest mateix missatge de suport a l'agenda global i a les prioritats de la Presidència índia del G20".

En aquest context, Calviño s'ha mostrat convençuda que aquest fòrum s'està demostrant com el més important "perquè produeixi una coordinació eficaç en l'àmbit global" que permeti fer front a desafiaments compartits com el canvi climàtic, el creixement sostenible des del punt de vista social i la lluita contra la pobresa.

CANDIDATURA PEL BEI

D'altra banda, preguntada sobre la seva candidatura per a la Presidència del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Calviño ha refusat comentar si se sent com la favorita per a un lloc pel qual competeix amb la vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Competència, la liberal danesa Margrethe Vestager; la polonesa Teresa Czerwinska, l'italià Daniele Franco i el suec Thomas Östros.

Calviño s'ha limitat a assenyalar que "Espanya ha presentat una candidatura forta" i que està per veure si aquest assumpte finalment s'aborda en la reunió informal de ministres d'Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea que tindrà lloc els dies 15 i 16 de setembre a Santiago de Compostel·la (Galícia).