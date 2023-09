Calviño demana als 27 passar a la negociació política de regles fiscals després de tancar el 70% del text tècnic

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño, plantejarà aquest dissabte als ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea en la reunió informal de l'Ecofin que té lloc a Santiago de Compostel·la la necessitat de passar a la fase de negociació política sobre la reforma de les regles fiscals per arribar al més aviat possible a un consens.

"Hem treballat molt intensament durant tot l'estiu amb una o fins i tot dues reunions setmanals per anar cobrint tots els aspectes tècnics. Ja hem abordat i aconseguit un text de consens del 70% del text del reglament i, als ministres, aquest dissabte, el que els plantejarem és la necessitat de passar immediatament a la fase de negociació política per arribar al més aviat possible al necessari consens", ha assenyalat la vicepresidenta primera en unes declaracions als mitjans abans de participar en la reunió de l'Ecofin.

Un dels dossiers "clau" que es tractaran en aquesta reunió serà el de les noves regles fiscals de la Unió Europea, que Calviño també confia tancar abans que acabi l'any, ja que existeix un "ampli consens" entre els 27 pel que fa als quatre pilars de l'acord, segons l'ha perfilat Espanya: l'equilibri institucional, les salvaguardes comunes, l'espai fiscal per a inversions i incentius i la garantia de més participació dels països de la UE.

Per Calviño, les regles s'han de consensuar entorn de l'adequat equilibri entre una reducció sostinguda de les ràtios de deute públic sobre el PIB --i per tant unes finances públiques sostenibles en el mig i llarg termini-- i a la necessària inversió i els incentius per abordar la reformes estructurals.

"Aquest és el cor dels elements més importants que ens poden permetre arribar a un consens en les pròximes setmanes", ha assenyalat la ministra, després de recordar que Espanya plantejarà als ministres un calendari ambiciós per poder tancar aquest acord abans de finals d'any i que les noves regles s'apliquin "a partir del gener del 2024".

"Hem cobert amb aquest intens treball tècnic el 70% del text que ja s'ha anat tancant en els corresponents articles i ara arriba el moment de treballar a nivell polític per aconseguir els consensos necessaris", ha emfatitzat.

Països com Alemanya o els Països Baixos ja han traslladat a Calviño el seu suport per encapçalar la negociació al voltant del retorn d'unes normes fiscals que, després de quatre anys congelades per la pandèmia i les conseqüències de la guerra a Ucraïna, tornaran a exigir una reducció del dèficit públic per sota del 3% del PIB i un deute públic per sota del 60%.

No obstant això, tot i que les converses d'aquest dissabte abordin la reforma de manera informal, fonts diplomàtiques han assenyalat que la presidència espanyola se'n valdrà amb vista a presentar una primera proposta d'acord en la pròxima reunió dels ministres de la branca, que tindrà lloc a Luxemburg el 17 d'octubre.