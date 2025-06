Califòrnia demandarà el govern de Trump per manca "d'autoritat" i per desplegar la Guàrdia Nacional

L'exèrcit nord-americà diu que "500 marines" estan preparats per actuar a Los Angeles

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Califòrnia han anunciat que presentaran una demanda contra l'administració del president nord-americà, Donald Trump, en considerar que "no tenia autoritat" per ordenar el desplegament de la Guàrdia Nacional, una mesura presa per sufocar les protestes contra les batudes migratòries.

Així ho ha confirmat el governador de l'estat, Gavin Newsom, en una entrevista davant de la cadena de televisió MSNBC en què ha descrit com una mesura "il·legal, immoral i inconstitucional".

El demòcrata ha acusat l'inquilí de la Casa Blanca de "tirar llenya al foc" amb el desplegament de més de 2.000 militars de la Guàrdia Nacional a la ciutat de Los Angeles. "Donald Trump ha creat les condicions que han vist en televisió aquesta nit. Ha exacerbat les condicions... des que va anunciar que prendria el control de la Guàrdia Nacional. Demà (aquest dilluns) posarem a prova aquesta teoria amb una demanda", ha afegit.

Newsom ha assegurat que Trump "menteix a la gent" i ha denunciat que les autoritats federals "mai van coordinar amb nosaltres" l'ordre de desplegar la força militar federal, contravenint el que estipula la legislació. "Hi ha un protocol, hi ha un procés. A ell no li va importar. I el pitjor és que va mentir completament", ha criticat.

El governador ha confirmat així les declaracions del seu número dos, Eleni Kounalakis, que poc abans va dir a la CNN que "és probable que demà vegem una demanda en què es reconegui que (el Govern nord-americà) no tenia autoritat per cridar la Guàrdia Nacional per 400 persones que protestaven d'una manera que les forces de l'ordre locals podien controlar clarament".

El governador de Califòrnia ha enviat aquest diumenge una carta al secretari de Defensa, Pete Hegseth, per demanar que revoqui el desplegament militar "i retorni la Guàrdia Nacional al control legítim de l'Estat de Califòrnia, perquè sigui desplegada segons sigui necessari".

En la missiva, difosa a X, ha qualificat la mesura com "una greu violació de la sobirania estatal que sembla dissenyada intencionadament per agreujar la situació".

Un contingent de més de 2.000 militars de la Guàrdia Nacional va començar aquest diumenge a desplegar-se a Califòrnia davant de l'inici d'un nou dia de protestes contra el Servei d'Immigració i Duanes (HISSI) i la seva pràctica de detencions de migrants sense papers.

A més, el Comandament Nord de l'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat en les últimes hores que "aproximadament 500 marines del 2n Batalló, 7è Regiment de Marines a Twentynine Palms, Califòrnia, estan en preparació per desplegar-se en cas que sigui necessari".