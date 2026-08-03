Calcinades més d'11.100 hectàrees en incendis al nord-oest d'Atenes

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MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Més d'11.100 hectàrees han cremat en els dos principals incendis que afecten Grècia, concretament a Beòcia i Porto Germeno, al nord-oest d'Atenes, segons les últimes informacions divulgades per les autoritats hel·lenes.
"Segons l'anàlisi de dades satel·litàries del mecanisme europeu Copernicus EMS (sigles en anglès de Servei de Gestió d'Emergències), a les 12.05 del diumenge (hora local), s'han cremat aproximadament 30.900 stremmas (3.090 hectàrees) en l'incendi de Beòcia i aproximadament 80.800 stremmas (8.080 hectàrees) en l'incendi de Porto Germeno, Ática (que encara continua actiu)", ha informat l'Observatori Nacional d'Atenes en una publicació.
D'aquesta manera, anotant un total d'hectàrees calcinades superior a les 11.100, la institució ha assenyalat que està "donant seguiment a l'evolució dels incendis mitjançant dades satel·litàries i models de pronòstic de les condicions pirometeorològiques".