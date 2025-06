La caiguda d'Al-Assad reactiva la recerca internacional de desapareguts en mans del règim i d'Estat Islàmic

Les noves autoritats obren la mà a la col·laboració amb altres països per determinar el parador de nombrosos estrangers

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

La caiguda del règim de Bashar al-Assad el desembre del 2024 arran de l'ofensiva de jihadistes i rebels encapçalats per Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ha obert una nova etapa a Síria, inclosa l'activació dels esforços per trobar persones desaparegudes a mans de les forces de seguretat i d'Estat Islàmic durant el seu califat a diverses àrees del país.

Desenes de milers de persones consten a les llistes de desapareguts, la gran majoria a causa de la repressió de les autoritats encapçalades per Al-Assad i les accions del grup jihadista, que va executar a diversos estrangers en vídeos de propaganda.

Així, la fugida a Rússia d'Al-Assad, que va assumir el poder l'any 2000 després de la mort del seu pare --que havia estat president des del 1971--, va reactivar la recerca de respostes sobre el parador d'aquestes persones, amb accions gairebé immediates per buscar als arxius oficials i excavar a llocs on se sospita que hi ha fosses comunes.

De fet, d'entre les imatges més simbòliques després del col·lapse de les forces governamentals davant del fulgurant avanç de jihadistes i rebels, hi ha la recerca d'empresonats en presons i centres de detenció, inclòs el de Sednaya --descrit com "un escorxador humà"--, així com l'inici dels esforços per localitzar els desapareguts.

L'obertura de presons controlades per les autoritats sirianes va derivar en un alliberament de detinguts que va incloure persones que feia anys que estaven entre reixes, incloses algunes que constaven a les llistes de desapareguts, entre ells Ossama Bashir Batayneh, un ciutadà jordà excarcerat al desembre després de 38 anys a la presó després que se li perdés el rastre el 1986.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el juny del 2023 una resolució per crear la Institució Independent de Desapareguts a Síria (IIMP, per les seves sigles en anglès), que té entre els seus objectius "esclarir el parador de tots els desapareguts" i "donar el suport adequat a les víctimes, inclosos supervivents i famílies dels desapareguts".

Les noves autoritats, encapçalades pel líder del grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, han expressat diverses vegades la voluntat de donar suport a aquests esforços de recerca, en el marc dels que ha estès la mà als Estats Units i altres països, inclós Qatar, per intentar esclarir la situació d'aquestes persones, especialment en el cas dels estrangers.

EL PAPER INTERNACIONAL

De fet, les autoritats de Qatar van anunciar fa dues setmanes la troballa de les restes de trenta persones que haurien estat segrestades i executades per l'Estat Islàmic, en una operació dels seus equips de recerca i l'FBI a la localitat de Dabiq, situada a la província d'Alep i prop de la frontera amb Turquia.

Dabiq és una ciutat amb un contingut simbòlic important per als jihadistes, atès que l'escatologia islàmica considera que és el lloc en el qual els musulmans combatran en un equivalent a l'apocalipsi per al retorn de Jesucrist abans del Dia del Judici Final. Per això, nombroses execucions van tenir lloc a la localitat, un dels focus de les recerques.

Els esforços a Dabiq expliquen a més amb la participació de membres de la companyia Soufan Group, fundada per l'exmembre del FBI Ali Soufan, que treballa per intentar trobar el parador d'estrangers segrestats i executats per Estat Islàmic, entre ells els nord-americans James Foley, Peter Kassig, Steven Sotloff i Kayla Mueller.

En aquest context, l'enviat dels Estats Units a Síria, Thomas Barrack, que és a més ambaixador nord-americà a Turquia, ha desvelat aquesta setmana que Damasc s'ha mostrat d'acord a l'hora d'ajudar Washington a localitzar als nord-americans desapareguts al país, cosa que ha descrit com "un gran pas endavant".

"Les famílies d'Austin Tice, Majd Kamalmaz i Kayla Mueller han d'obtenir un tancament", va sostenir, en referència a varis dels nord-americans el parador dels quals es desconeix o han mort durant els catorze anys de guerra civil. "El nou Govern sirià ens ajudarà", va manifestar, en el marc els esforços per normalitzar les relacions bilaterals.

Per la seva banda, un portaveu del Departament d'Estat ha dit en declaracions concedides a Europa Press que "Estats Units està compromès amb aclarir la destinació i el parador dels ciutadans nord-americans desapareguts", que serien més d'una desena, segons estimacions derivades del nombre de casos denunciats i el recompte de la Xarxa Siriana de Drets Humans.

Així, ha especificat que aquest compromís abasta "als detinguts pel brutal règim d'Al Assad" i als "assassinats per Estado Islámico" a Síria, entre els quals figuren diversos periodistes i treballadors humanitaris executats pels gihadistes per als seus brutals vídeos de propaganda, inclosos Foley, Kassig i Sotloff.

"Seguim compromesos amb buscar una resolució per a les famílies, que mereixen des de fa molt una resposta sobre (la situació de) els seus éssers estimats", ha agregat, al mateix temps que ha subratllat que Washington "agraeix" el "suport" per part de les autoritats sirianes i "de qualsevol que pugui ajudar a resoldre aquests casos".