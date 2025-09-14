Cabello adverteix d'"una guerra de cent anys" a qui entri a Veneçuela

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior veneçolà, Diosdado Cabello, ha advertit que qui entri a Veneçuela tindrà "una guerra de cent anys", en resposta a l'increment de la presència militar dels Estats Units a la zona del Carib pròxima.
"Si arriben a posar un peu aquí a Veneçuela, que es preparin per a una guerra de cent anys i saben que després de cent anys els vencedors serem els bolivarians: serà la pàtria i han de tenir-ho molt clar. El que intenti agredir el nostre país s'està guanyant una guerra de cent anys. Hem de ser implacables en la defensa de la pàtria", ha afirmat aquest dissabte des de la caserna Abelardo Mèrida, a Maracay, estat Aragua.
"A través del camp de batalla psicològic dels Estats Units, busquen dividir les forces revolucionàries", però no ho aconseguiran ja que és "impossible a hores d'ara del partit", ha assenyalat.
El ministre, vestit amb uniforme militar, ha destacat que estan en una fase d'organització i coordinació de la milícia amb la Força Armada Nacional Bolivariana en "perfecta unió popular-militar i policial".
"No es tracta de ficar-li por al cap a ningú. Els veneçolans no tenim por. Ni presos en candela ens fan por ells. Però sí que hem d'estar preparats per qui sigui, com es digui, vingui d'on vingui. Que nosaltres puguem complir amb la tasca fonamental de cuidar la pàtria i que qui es fiqui amb Veneçuela ho pagarà ben car", ha insistit.
Cabello, que exerceix a més com a secretari general del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), ha instat a ser "implacables" en la "defensa de la Pàtria" perquè només un tres per cent de la població veneçolana defensaria una agressió contra el país. "Què vol dir això? Que hi ha molts veneçolans que sense pertànyer a la revolució, sense ser chavistes de formació diuen: la meva pàtria, no la toquen; amb la meva pàtria, no s'hi ficaran, si es fiquen amb la meva pàtria em trobaran de front", ha ressaltat.
Els Estats Units ha desplegat almenys quatre vaixells de guerra en aigües del Carib dins d'una escalada de tensions que va portar la setmana passada les forces nord-americanes a bombardejar una suposada narcollanxa, en un inèdit atac que va deixar onze morts. Aquest dissabte militars d'un destructor nord-americà van abordar un pesquer veneçolà a la seva zona econòmica exclusiva.