Burnham, nou primer ministre després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El nou líder del Partit Laborista, Andy Burnham, ha esdevingut aquest dilluns el nou primer ministre del Regne Unit després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III d'Anglaterra de formar govern arran de la dimissió de Keir Starmer.
En una audiència al Palau de Buckingham poc després que Starmer formalitzés davant el monarca la dimissió, el rei Carles III ha encarregat a Burnham la formació de govern, funció que el laborista ha acceptat.
"Sa Majestat ha rebut en audiència el diputat Andrew Burnham i li ha demanat que formés una nova administració. Andrew Burnham ha acceptat l'oferta del Rei i han encaixat les mans pel seu nomenament com a primer ministre", ha informat el Palau de Buckingham en un missatge.
D'aquesta manera, Burnham ha esdevingut el setè primer ministre que dirigeix el país en l'última dècada, després de la crisi oberta amb el referèndum del Brexit el juny del 2016.
El seu predecessor en el càrrec, Starmer, ha abandonat aquest dilluns Downing Street destacant que deixa una economia "més forta" i una defensa "més sòlida", alhora que ha expressat tot el seu suport al nou líder britànic.