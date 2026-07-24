Burnham estableix una nova seu governamental a Mànchester com a signe del seu declarat afany descentralitzador

Europa Press/Contacto/Stephen Chung
MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El nou primer ministre del Regne Unit i exalcalde de Mànchester, Andy Burnham, ha anunciat que constituirà en aquesta ciutat del nord d'Anglaterra "la nova sala de crisi del Govern" i allí presidirà aquest mateix divendres una reunió amb ministres d'alt rang i alcaldes regionals per estudiar la descentralització de poders.
"Durant 40 anys, el poder i els recursos s'han concentrat al govern central, i massa comunitats s'han sentit oblidades, sense l'atenció ni la inversió que mereixen", ha al·legat Burnham en un comunicat en el qual assegura que "el número 10 Nord (nom amb el qual al·ludeix a la seu situada en Downing Street, Londres) canviarà aquesta situació, atorgant major poder a cada codi postal del país".
En concret, Heron House, situada al centre de Mànchester, "serà la sala de crisi per millorar Gran Bretanya: el lloc que utilitzarem per transferir el poder de Westminster a la ciutadania a nivell local, perquè puguin transformar la situació". "S'han acabat els temps en què Whitehall es resistia a la descentralització, definitivament", ha etzibat.