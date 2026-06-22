Burnham confirma la seva candidatura a succeir Starmer

Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos
MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde del Gran Manchester i diputat al Parlament britànic, Andy Burnham, ha confirmat aquest dilluns la seva candidatura a succeir Keir Starmer com a líder laborista i primer ministre del Regne Unit, després de la seva dimissió arran dels mesos de crítiques i polèmiques que han posat fi a la seva etapa tan sols dos anys després de guanyar les eleccions generals el juliol del 2024.
"La seva decisió marca l'inici d'una transició, i és important que aquest procés es dugui a terme de manera ordenada i responsable. Presentaré la meva candidatura com a part d'aquest procés", ha anunciat Burnham en un missatge per les xarxes socials en el qual agraeix a Starmer el seu "enorme servei" al Regne Unit i el seu "lideratge i dedicació durant un període tan difícil".
En tot cas, l'experimentat polític, que va tenir un paper en el govern de Gordon Brown a finals de la dècada dels 2000, ha promès "estabilitat, seriositat i que es continuï parant atenció als afers que més importen". "Això és exactament el que tindrà", ha dit sobre les necessitats del país, arran d'una nova dimissió després que ha hagin passat sis líders per Downing Street en l'última dècada.
D'aquesta manera, ha cridat a tenir una transició ordenada en incidir que el procés que ara s'obre el 9 de juliol per a la successió de Starmer ha de ser "un procés positiu de renovació per al nostre partit i per al nostre país".