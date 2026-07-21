Burnham anuncia una rebaixa d'impostos a l'energia com la primera mesura per pal·liar el cost de vida al Regne Unit

Europa Press/Contacto/Tejas Sandhu
MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El nou primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha anunciat aquest dimarts una rebaixa dels impostos a l'energia com la primera mesura per pal·liar l'auge del cost de vida al país, després d'assumir la presidència aquest dilluns arran de la dimissió de Keir Starmer.
"Vaig dir que donaria una mica més de marge de maniobra. Avui prenc mesures immediates: reduint els impostos en la factura de l'energia per deixar més diners a la vostra butxaca", ha afirmat el líder britànic en un missatge per les xarxes socials, l'endemà d'assumir el càrrec.
Burnham ha assumit les regnes del Govern britànic amb la intenció de marcar un punt d'inflexió i trencar amb la crisi política oberta al Regne Unit després del referèndum del Brexit fa una dècada.
El nou 'premier' britànic ha promès impulsar els canvis més significatius dels darrers 40 anys per establir "un nou model polític i un nou model econòmic" al país que corregeixi els "camins equivocats" de la dècada dels vuitanta, en referència a l'era de Margaret Thatcher, quan "la política es va centralitzar, l'economia es va privatitzar i àmplies parts del país es van desindustrialitzar".
Amb la vista posada a millorar l'economia dels ciutadans, l'exalcalde de Manchester ha promès un pla abans de finals d'any amb el qual marcarà un nou model polític i econòmic per a la següent dècada. A més, Burnham ha presentat el seu executiu amb nombrosos canvis, amb David Miliband --líder laborista entre 2010 i 2015 i fins ara ministre d'Energia-- com a ministre d'Exteriors, i John Healey --responsable de Defensa fins al juny-- en el càrrec de ministre de Finances com a principals novetats.