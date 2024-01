Burkina Faso, Mali i el Níger abandonen la CEDEAO

Denuncien les "sancions inhumanes" d'una institució a la qual acusen d'actuar "sota potències estrangeres"

Els líders militars retreuen a la CEDEAO que s'ha quedat de braços creuats "davant la lluita existencial contra el terrorisme"

Els governs militars de Burkina Faso, Mali i el Níger han anunciat aquest diumenge a l'uníson que abandonen la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) en suport a l'agrupació que van decidir formar tots tres països el setembre de l'any passat, l'Aliança d'Estats del Sahel.

Amb aquesta decisió, tots tres països, governats per juntes militars colpistes, se separen així de l'organisme panafricà que actuava com a mediador principal per gestionar el seu retorn a l'ordre constitucional i al qual han criticat en nombroses ocasions per les sancions que els ha imposat per això.

"Després de 49 anys els valents pobles de Burkina Faso, Mali i el Níger, amb gran decepció i pena, observen que la CEDEAO s'ha desviat dels ideals dels seus fundadors i de l'esperit del panafricanisme", lamenten en un comunicat conjunt els líders militars de tots tres països, el capità burkinès Ibrahim Traoré, el coronel malià Assimi Goita i el general nigerí Abdourahamane Tiani.

Tots tres caps militars acusen la CEDEAO "d'actuar sota la influència de potències estrangeres" i d'haver-se "convertit en una amenaça per als seus Estats membres i les seves poblacions".

En el seu comunicat conjunt, denuncien que la CEDEAO no només no els ha brindat "assistència en l'existencial lluita contra el terrorisme" sinó que, quan tots tres països "van decidir triar el seu propi destí", va adoptar "una posició irracional i inacceptable en imposar sancions il·legals, il·legítimes, inhumanes i irresponsables en violació dels seus propis textos".

"Tots aquests factors", addueixen, "han afeblit encara més les poblacions" de Burkina Faso, Mali i el Níger, de per si mateix "afeblides per anys d'una violència imposada per hordes terroristes instrumentalitzades i sota control remot".

Per tot això, "en assumpció de les seves responsabilitats davant la història i en resposta de les preocupacions, expectatives i aspiracions de les seves respectives poblacions", tots tres líders militars "decideixen amb total sobirania la retirada immediata de Burkina Faso, Mali i el Níger de la Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica Occidental", conclou el comunicat conjunt.