Bullrich serà la ministra de Seguretat al Govern de Milei

L'aspirant a la Presidència argentina ja va ocupar aquest càrrec durant el mandat de Macri

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

L'excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, serà la ministra de Seguretat d'Argentina al Govern de Javier Milei, segons fonts de la formació política La Libertad Avanza (LLA) consultades per l'agència de notícies Télam.

Bullrich, que ja s'havia referit a la possibilitat que se li oferís el càrrec en declaracions als mitjans, ja va ocupar aquest càrrec entre 2015 i 2019 sota l'Administració de Mauricio Macri.

"Si ve algú i et diu vols estar aquí, jo dic que no, no vull estar en un lloc on ja vaig estar. Ara, si ve algú i diu que no té una altra alternativa de com solucionar aquest problema i l'única persona a l'Argentina que ho pot solucionar ets tu, et posa en una situació complexa", va dir llavors a TN.

La seva anterior gestió en aquesta cartera va quedar travessada per la mort del jove activista Santiago Maldonado, que va desaparèixer a l'agost de 2017 durant un operatiu de la Gendarmeria a la localitat de Leleque (sud) contra una protesta d'indígenes maputxes que exigien l'alliberament d'un líder detingut. El seu cos va aparèixer més de dos mesos després en el riu Chubut, prop del lloc on se li va veure amb vida per última vegada.

La llavors ministra va ser responsabilitzada per la família del jove i també pels organismes de Drets Humans, que van rebutjar la versió de les autoritats que apuntaven a un ofegament i van negar signes de violència en el cadàver, en al·legar que Maldonado va morir en el marc de la topada i que gendarmes o maputxes es van desfer del seu cos al riu per encobrir la mort.

Bullrich va quedar tercera en les eleccions presidencials del 22 d'octubre de 2023 a l'Argentina, per darrere de l'ara president electe, Javier Milei, i del candidat d'Unión por la Patria (UxP) i ministre d'Economia en funcions, Sergio Massa. Després dels comicis, Bullrich i l'expresident Mauricio Macri van donar suport a la candidatura presidencial de Milei per a la segona volta, quan va sortir vencedor amb més de deu punts percentuals de distància.