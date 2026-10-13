Von der Leyen veu "inacceptable" l'atac amb drons a bucs prop de la costa de Bulgària

Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Arxiu
Avisa que el mar Negre és un nou "front" en la guerra de Rússia contra Ucraïna
BRUSSEL·LES, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha condemnat l'"inacceptable" atac amb drons a diversos bucs en els voltants de les aigües territorials de Bulgària, al mateix temps que ha avisat que el mar Negre s'ha convertit en un nou "front" en la guerra de Rússia contra Ucraïna.
"El mar Negre s'ha convertit en un altre front d'escalada de la guerra russa a Ucraïna. Això és inacceptable", ha reaccionat la conservadora alemanya, en un missatge a xarxes socials després de conèixer-se l'incident registrat aquesta matinada.
D'aquesta manera, la cap de l'Executiu comunitari ha dit condemnar "enèrgicament els atacs" contra bucs mercants prop de la costa de Bulgària i ha criticat que amb ells s'hagi posat "en greu perill la vida de la tripulació i amenaçat la seguretat al mar Negre".
"Estem amb Bulgària i agraïm als seus rescatistes la seva ràpida resposta. Els responsables han de rendir comptes", ha conclòs Von der Leyen.
El primer ministre de Bulgària, Ruman Radev, ha informat aquest mateix dimarts del rescat dels 15 tripulants d'un buc comercial atacat amb drons al mar Negre, als voltants de les aigües territorials búlgares, així com de l'enfonsament d'un segon vaixell en un atac similar a la mateixa zona.
Davant d'aquesta escalada, el Govern búlgar ha convocat a l'ambaixadora de Rússia a Sofia i ha sol·licitat assistència a l'OTAN i a la Unió Europea.
El primer incident es va registrar de matinada, quan el Centre de Salvament Marítim de Varna va rebre a les 01.30 hores (hora local) un senyal de socors d'un buc situat a 18 milles (prop de 29 quilòmetres) a l'est de la localitat búlgara de Byala. Segons el relat de la tripulació, el vaixell va rebre l'impacte de tres drons aeris en la coberta i el casc.
Una patrulla de la Policia Fronterera búlgara desplegada d'emergència va aconseguir rescatar a tota la tripulació, composta per set ciutadans ucraïnesos i vuit àzeris. El buc afectat és el 'Chelsea 3', de propietat ucraïnesa, registrat a Odesa i que navegava sota bandera maltesa.
A més, durant una reunió extraordinària del Consell de Seguretat del Consell de Ministres, les autoritats búlgares han rebut informació sobre l'impacte contra un segon buc situat a 17 milles (uns 27 quilòmetres) a l'est de Krapets. Segons els informes del Govern, aquest segon vaixell s'ha enfonsat i, fins al moment, només s'ha pogut rescatar a un membre de la tripulació.
Davant de la gravetat d'aquests esdeveniments, Sofia ha notificat d'urgència els atacs als seus representants permanents davant de la UE i l'OTAN. Així mateix, el primer ministre ha assegurat tenir programada una conversa amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.