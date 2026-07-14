Bukele guanya les primàries del seu partit i optarà a un tercer mandat consecutiu

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El president d'El Salvador, Nayib Bukele, ha guanyat les primàries del seu partit, Noves Idees (NI), i serà el candidat de la formació a les eleccions presidencials del febrer del 2027, un procés amb el qual mirarà d'optar a un tercer mandat consecutiu de sis anys.
NI ha difós els resultats de les primàries al seu web, si bé no ha aportat el percentatge de vots que ha obtingut Bukele, que fa dos mandats consecutius que és al càrrec i ara pot optar a un tercer després de la polèmica reforma constitucional que permet a un president presentar-se sense límit al càrrec i amplia el mandat de cinc a sis anys.
Ara, el mandatari --que de moment no s'ha pronunciat sobre el resultat-- haurà d'inscriure la seva candidatura davant el Tribunal Suprem Electoral abans del 19 de novembre del 2026 d'acord amb el calendari electoral.
Les enquestes apunten que el president té uns alts índexs de popularitat gràcies a la guerra contra les bandes, amb la qual ha aconseguit reduir els índexs de criminalitat del país, malgrat les crítiques per possibles violacions dels drets humans.