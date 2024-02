Bukele assegura haver guanyat les eleccions salvadorenques "amb més del 85% dels vots"

El mandatari declara que El Salvador no serà "lacai" de ningú i obre les portes a fer "amics, aliats i socis"

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'El Salvador, Nayib Bukele, ha assegurat aquest diumenge haver guanyat les eleccions presidencials i legislatives del país "amb més del 85 per cent dels vots", poc després d'haver denunciat el tancament dels col·legis electorals sense permetre votar als ciutadans que encara es trobaven fent cua.

"D'acord als nostres números, hem guanyat l'elecció Presidencial amb més del 85 per cent dels vots i un mínim de 58 de 60 diputats de l'Assemblea. El rècord en tota la història democràtica del món. Ens veiem a les 21.00 hores (hora local) davant el Palau Nacional. Déu beneeixi El Salvador", ha publicat Bukele al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter.

Segons les dades provisionals publicades pel Tribunal Suprem Electoral (TSE) sobre la base del 31,49 per cent de l'escrutini, Bukele compta amb més 1.295.000 de vots (entorn del 76 per cent de suport), la qual cosa suposa un avantatge abismal respecte la segona força, el Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional (FMLN), que compta amb poc més de 110.000 vots (un 6,5 per cent).

"El Salvador obre les portes de bat a bat pels ciutadans de tots els països del món. Volem que vinguin, que ens visitin, que ens coneguin. Volem ser els seus amics, els seus aliats, els seus socis. El que no serem és els seus lacais. I no és simplement perquè tenim aquest dret, que el tenim, sinó també perquè nosaltres ja vam provar les seves receptes durant 50 anys i mai van funcionar", ha expressat Bukele durant el seu discurs de celebració en referència a les crítiques internacionals a la seva campanya contra les bandes.

Bukele ha exercit el seu dret al vot aquest diumenge amb prou feines hora i mitja abans de l'hora prevista pel tancament d'urnes en una jornada que s'ha desenvolupat dins d'un ambient de normalitat, encara que amb alguns retards en l'obertura d'alguns centres de votació.

Partits polítics de l'oposició també han denunciat anomalies, com el candidat d'ARENA, Joel Sánchez, qui ha denunciat que el partit de Bukele ha seguit fent propaganda dins dels centres de votació i ha fet una crida a la mobilització per votar.