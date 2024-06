Bukele anuncia el trasllat d'altres 2.000 presos a la macropresó per a membres de bandes

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciat aquest dimarts el trasllat d'altres 2.000 presos al Centre de Confinament del Terrorisme (CECOT), una macropresó per membres de bandes amb capacitat para fins a 40.000 reclusos.

"Aquesta matinada, traslladem a més de 2.000 membres de bandes des dels penals d'Izalco, Ciudad Barrios i San Vicente, cap al CECOT. Aquí pagaran pels crims comesos contra el nostre poble, incomunicats amb l'exterior, sense possibilitat de sortir, ni d'ordenar crims des de la presó", ha asseverat.

Bukele ha anunciat aquest trasllat a través d'una publicació al seu perfil oficial de la xarxa social X, on ha adjuntat també un vídeo de més d'un minut de durada en el qual s'observen diferents etapes del procés.

El dirigent salvadorenc va decretar fa més de dos anys un règim d'excepció que suspèn alguns drets constitucionals i ha estat criticada per organitzacions de Drets Humans, però el Govern salvadorenc la defensa com una eina necessària per combatre la violència de les colles.

Durant el període de l'estat d'excepció, el Govern d'El Salvador queda capacitat per suspendre certes llibertats i garanties amb l'objectiu facilitar el desplegament de militars i policies als carrers i als municipis on es registren homicidis.