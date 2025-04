Brussel·les veu en l'anunci de Trump "un pas important" cap a l'estabilitat i diu que segueix oberta a negociar

BRUSSEL·LES, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha considerat aquest dijous que l'últim anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, de suspendre part dels aranzels indiscriminats a les importacions estrangeres és "un pas important cap a l'estabilització de l'economia global", al mateix temps que ha recordat que la Unió Europea segueix oberta a negociar una solució al pols aranzelari.

"Unes condicions clares i predictibles són essencials perquè funcionin el comerç i les cadenes de subministrament", ha indicat Von der Leyen en un comunicat en el qual diu que també celebra l'anunci de Trump de "pausar els aranzels recíprocs", en referència als recàrrecs del 20% a totes les importacions estrangeres, incloses les de la Unió Europea.

En aquest context, la conservadora alemanya no aclareix a la seva declaració quins són els passos a seguir per Brussel·les, després que el dimecres obtingués llum verda dels 27 per imposar a partir del proper dimarts la primera tanda de represàlies pels aranzels del 25% a l'acer i alumini europeus, uns recàrrecs que segueixen en vigor perquè no estan coberts per la suspensió anunciada per Washington.