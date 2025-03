Brussel·les suma el seu suport al pla àrab per a la reconstrucció de Gaza

Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit han expressat ja el seu suport al pla àrab en contra del criteri dels EUA

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

L'alta representant de la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha expressat aquest diumenge el seu suport al pla àrab per a la reconstrucció de Gaza després que aquest dissabte van fer el mateix Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, i malgrat l'oposició dels Estats Units, que considera "inadequada" la iniciativa perquè no contempla l'expulsió de la població de l'enclavament.

"La Unió Europea dona la benvinguda al Pla Àrab de Recuperació i Reconstrucció presentat a la cimera del Caire el 4 de març i també ha estat defensat per l'Organització de la Conferència Islàmica", ha apuntat Kallas en un comunicat oficial.

La cap de la diplomàcia comunitària considera que aquesta proposta "és una base seriosa per debatre sobre el futur de la Franja de Gaza" i planteja que la UE "tracti aquestes idees amb els seus socis àrabs".

Kallas considera que "qualsevol pla per al futur de Gaza ha d'incloure solucions creïbles per a la reconstrucció, el govern i la seguretat" i planteja que la reconstrucció se sustenti en un "marc polític i de seguretat sòlid que sigui acceptable tant per als israelianes com per als palestins".

Kallas s'alinea també amb Londres, París, Berlín i Roma en subratllar que "Hamas no pot tenir cap rol en el futur de Gaza" i que "Hamas no pot ser una amenaça per a Israel". En contrast, Kallas reitera el suport polític i econòmic de la UE a l'Autoritat Palestina" amb vista al fet que "prepari el seu retorn al govern a Gaza".

Finalment, Brussel·les demana "una distribució d'ajuda humanitària sostinguda a tot Gaza" en referència a la decisió israeliana de tallar l'entrada d'ajuda humanitària per pressionar Hamas en la negociació.

El pla àrab preveu un cost de reconstrucció de 53.000 milions de dòlars durant els pròxims cinc anys i sempre mantenint l'estatus de la Franja de Gaza com a "part de l'Estat palestí del futur".

En una primera fase preliminar de sis mesos s'invertirien 3.000 milions de dòlars (prop de 2.830 milions d'euros) per, entre altres coses, iniciar la retirada d'enderrocs, construir 200.000 habitatges temporals per 1,2 milions de persones i restaurar 60.000 habitatges parcialment danyats per a 360.000 persones.

Posteriorment començaria la primera fase de reconstrucció, amb una durada de dos anys i 20.000 milions de dòlars de cost (18.855 milions d'euros), permetria construir edificis de serveis "essencials" i continuar amb els programes de protecció social i els plans de préstecs per la "autorehabilitació".

La segona fase de reconstrucció requeriria dos anys i mig i 30.000 milions de dòlars (uns 28.300 milions d'euros) destinats a la construcció d'infraestructures per a serveis "essencials", ports pesquers i comercials i un aeroport a Gaza, a més de la instal·lació de xarxes d'aigua i electricitat.

En termes polítics, el pla àrab preveu un "comitè de tecnòcrates no facultatius" que gestioni la regió durant almenys sis mesos sota l'empara de l'Autoritat Palestina amb l'objectiu de mantenir la "connexió" entre Cisjordània i la Franja de Gaza "sota una sola autoritat" en honor "d'enfortir" el futur Estat palestí.

El Ministeri d'Exteriors de l'Autoritat Palestina ha agraït el suport al pla àrab a través d'un comunicat en què reivindica la proposta com el camí a seguir.