Brussel·les replica a Trump que estrènyer relacions amb el Canadà "no va contra ningú"

BRUSSEL·LES 17 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha respost a l'última amenaça del president dels Estats Units d'imposar nous aranzels a les importacions europees si la UE crea un estatus especial de "membre associat" per al Canadà --com va demanar dimecres Ursula von der Leyen-- que "no va en contra de ningú".
"Com va deixar clar la nostra presidenta dimecres, la proposta d'enfortiment de la nostra associació amb el Canadà no va en contra de ningú, sinó que busca la nostra fortalesa comuna", ha resolt el portaveu de l'executiu comunitari, Olof Gill.
Von der Leyen, en un discurs davant el ple del Parlament Europeu, va oferir al Canadà ser el "primer membre associat de la UE", tot i que no va detallar quina seria l'arquitectura d'aquest estatus, l'anunci del qual va provocar estupor a les capitals europees.
Fonts diplomàtiques d'estats membres consultades per Europa Press coincideixen a defensar un augment de la cooperació amb el Canadà, però admeten incertesa sobre què va voler plantejar Von der Leyen amb el concepte de "membre associat" i com es podria articular jurídicament.
La iniciativa, segons una d'aquestes fonts, "no va ser coordinada prèviament" amb els estats membres, mentre que d'altres assenyalen que encara s'haurà de debatre com seria exactament aquest nou format de relació amb Ottawa i fins i tot com s'hauria de dir exactament.
En aquest context, el president dels Estats Units va reaccionar hores després amb l'amenaça d'imposar "aranzels molt seriosos o deixar de comerciar amb Europa" si es concretés l'oferta de Von der Leyen a Ottawa, en considerar-ho un "acte hostil" cap al seu país.
Així, Trump va insistir que imposaria gravàmens "molt severs" a la UE, però va aclarir que només prendria aquesta decisió si Brussel·les procedeix "amb mala intenció". "Si és amb bona intenció, està bé", va matisar, sense precisar què entenia per una bona o mala intenció.