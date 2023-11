Brussel·les reclama una treva humanitària i millorar l'accés humanitari a Gaza

BRUSSEL·LES, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El comissari europeu de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, ha reclamat aquest dimarts a Israel i Hamas que estableixin una treva humanitària a la Franja de Gaza i millorin l'accés humanitari a l'enclavament per permetre un flux més gran d'ajuda als palestins arran de l'emergència provocada per l'ofensiva israeliana després dels atacs terroristes del passat 7 d'octubre.

En unes declaracions a l'Aeroport d'Oostende durant l'embarcament d'un carregament humanitari amb destinació a Gaza, el comissari eslovè ha assegurat que cal augmentar "enormement" la quantitat d'ajuda humanitària als palestins després d'assenyalar que pel pas de Rafah han entrat 500 camions des de l'inici de la crisi, fa quatre setmanes, la mateixa quantitat de camions que arribava diàriament a la Franja abans de l'escalada.

Per tot això, Lenarcic ha exigit engegar les mesures que calgui per permetre l'accés dels actors humanitaris a tota la Franja de Gaza per atendre les persones necessitades, allà on siguin, i no només al sud de l'enclavament palestí.

"Continuarem pressionant les parts per introduir les mesures necessàries, podem dir-ne alto el foc, pauses o finestres, per assegurar que hi ha accés garantit i sense restriccions", ha dit, després de subratllar que "no és opcional", sinó l'obligació legal d'Israel i Hamas.

Així mateix, ha demanat aixecar les restriccions al subministrament de benzina als palestins, i ha insistit que és "desesperadament" necessari per al funcionament dels generadors d'hospitals o plantes dessaladores.