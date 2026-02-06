Publicat 06/02/2026 15:24

Brussel·les posa el focus en la flota fantasma de Rússia, els bancs i les exportacions en la 20a ronda de sancions

Archivo - La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski
PRESIDENCIA DE UCRANIA - Arxiu

BRUSSEL·LES 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europa, Ursula von der Leyen, ha presentat aquest divendres la proposta de l'executiu comunitari per a una nova ronda de sancions contra Rússia per la invasió d'Ucraïna, amb el focus aquesta vegada en la flota fantasma per exportar petroli, en el seu sistema bancari i les exportacions.

Aquest nou paquet de sancions, el vintè, s'ha presentat mentre tenen lloc les converses de pau a tres a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units, i quan està a punt de complir-se el quart aniversari de la invasió de Moscou en territori ucraïnès.

