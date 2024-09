Brussel·les finança amb 2 milions un projecte per investigar els efectes de la covid persistent

BRUSSEL·LES, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea destinarà 2 milions d'euros per investigar els efectes de la covid persistent en els "milions" de pacients europeus encara en pateixen seqüeles, gràcies a un nou projecte que Brussel·les posarà en funcionament amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

"La covid persistent és avui dia un repte sanitari seriós i global i per a moltes persones les conseqüències a llarg termini de la infecció són encara molt reals", va dir la comissària de Salut, Stella Kyriakides, en un acte aquesta setmana per apuntar les claus d'aquesta iniciativa, que inclourà la creació d'un panell d'experts per recollir testimonis i experiències de pacients.

L'objectiu és "entendre la complexitat" de la síndrome persistent per poder oferir tractaments eficaços, segons Brussel·les, que ha dissenyat el projecte entorn de set prioritats d'actuació, començant per establir una definició unificada de què és la covid persistent.

Els experts també hauran d'avançar cap a un sistema de supervisió que permeti entendre l'escala i prevalença d'aquesta malaltia, i iniciaran un programa de formació per a professionals sanitaris enfocat en una millor detecció.

Així mateix, proporcionaran directrius clíniques i recomanacions per millorar en matèria de vigilància, prevenció i gestió dels casos que es diagnostiquin, al mateix temps que hauran de garantir un suport prioritari als pacients i als seus cuidadors, un repte pel qual l'executiu comunitari preveu establir un panell ciutadà que doni veu als malalts.

Finalment, la iniciativa servirà per avaluar les conseqüències socials i econòmiques de la covid persistent, de manera que les polítiques de resposta s'ajustin millor a les necessitats, i també garantirà suport a la recerca.