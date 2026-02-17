Brussel·les expedienta Shein pel seu disseny addictiu i permetre la venda de nines sexuals i armes a la UE

BRUSSEL·LES 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea investiga formalment la plataforma xinesa Shein pel seu disseny addictiu i per la venda 'online' de productes il·legals a la Unió Europea (UE) --com ara nines sexuals amb aparença infantil o armes--; unes sospites que, si es confirmen, suposarien una violació greu de la llei europea de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès) per la qual Brussel·les li podria imposar una multa milionària.
En concret, l'executiu comunitari vol examinar detalladament les mesures que ha pres la plataforma per "limitar" la venda de productes il·legals, per exemple les nines sexualitzades denunciades per França i que podrien ser considerades material d'abús sexual infantil.
Fonts comunitàries aclareixen que la investigació se centra a comprovar si el sistema propi de la plataforma compta amb els requisits per impedir la venda d'articles prohibits i no pas la venda en si de productes determinats, com podrien ser les nines per les quals França duu a terme el seu propi procés judicial independent.
Brussel·les també avaluarà els riscos associats al disseny addictiu del servei, incloent la concessió de punts o recompenses als consumidors, a més dels sistemes que Shein hagi implementat per mitigar aquests riscos, tal com estableix la legislació comunitària, ja que els dissenys addictius poden afectar negativament el benestar dels usuaris.
Finalment, els investigadors comunitaris controlaran els nivells de transparència dels sistemes de recomanació que Shein utilitza per proposar contingut i productes als usuaris, ja que la DSA obliga les grans plataformes a difondre els principals paràmetres utilitzats pels seus sistemes de recomanació i oferir alternatives als usuaris que no es basin en l'elaboració de perfils per a cada sistema.