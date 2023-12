Brussel·les desmenteix Bolaños i nega haver expressat "zero preocupació" ja que continua l'anàlisi de l'amnistia

BRUSSEL·LES, 1 des. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha desmentit aquest divendres que el comissari de Justícia, Didier Reynders, expressés dijous tenir "zero preocupació" per la llei d'amnistia que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez, ja que els seus serveis legals encara no han conclòs l'examen de la norma, sobre la qual no es pronunciaran fins a l'adopció parlamentària definitiva.

"L'anàlisi continua en marxa, per tant en aquest sentit el comissari no ha dit ara com ara que la llei d'amnistia no planteja preocupacions", ha explicat el portaveu de Reynders, Christian Wigand, preguntat en una roda de premsa a Brussel·les.