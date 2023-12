Brussel·les desemborsa una última partida de 1.500 milions d'ajuda a Ucraïna el 2023

BRUSSEL·LES, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous el desemborsament de l'últim tram de 1.500 milions d'euros a Ucraïna dins el paquet d'ajuda macrofinancera per sostenir la despesa pública de Kíiv mentre respon a la invasió militar de Rússia.

Així, la UE completa l'últim pagament de l'ajuda de 18.000 milions prevista per al 2023 en un moment en el qual el suport a llarg termini continua a l'aire pel bloqueig d'Hongria a la revisió del pressupost europeu, en què s'insereix la partida de 50.000 milions per a Ucraïna.

"Hem d'arribar a un acord per continuar proveint Ucraïna del suport que necessita per recuperar-se, reconstruir i reformar el país. Estem braç a braç amb el nostre veí, amic i aspirant a estat membre", ha assenyalat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Els caps d'estat i de govern de la UE estan convocats a una cimera extraordinària el pròxim 1 de febrer centrada en la qüestió pressupostària i que es presenta com l'escenari per "convèncer" el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, perquè desbloquegi els comptes que donen suport a la resta de socis i que asseguren una ajuda de 50.000 milions fins al 2027 per a Kíiv.