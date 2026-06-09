Brussel·les demana vetar l'entrada a la UE als excombatents russos i més sancions

BRUSSEL·LES 9 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat aquest dimarts noves sancions contra Rússia per mantenir la pressió sobre la seva economia en represàlia per la invasió d'Ucraïna, amb restriccions en energia, criptomonedes, comerç i pesca, i ha demanat que la Unió Europea prohibeixi l'entrada al seu territori de tothom qui hagi servit en les forces de seguretat russes des que va esclatar la guerra.
"Ens centrem en els sectors amb més impacte, que són l'energia, els serveis financers i les criptomonedes, el comerç i, per primera vegada, la pesca", ha resumit Von der Leyen en una compareixença sense preguntes a Brussel·les, en la qual ha anunciat les grans línies del 21è paquet de sancions contra Rússia, que encara depèn del vistiplau per unanimitat dels vint-i-set.
Quant al veto als excombatents russos --que aquesta mateixa setmana han reclamat en una carta a Von der Leyen onze països de l'espai Schengen--, la cap de l'executiu comunitari ha precisat que es tracta de "prohibir l'entrada a la Unió Europea a tothom qui hagi servit en les forces armades russes des de l'inici de la guerra".