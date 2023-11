Brussel·les demana obrir les negociacions d'adhesió d'Ucraïna a la UE

BRUSSEL·LES, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha recomanat aquest dimecres als vint-i-set obrir les negociacions d'adhesió amb Ucraïna, tot i que apunta que hi ha reformes pendents en matèria de protecció de les minories i lluita contra la corrupció, per la qual cosa condiciona el marc negociador al fet que Kíiv completi aquestes transformacions, amb la perspectiva posada en el març del 2024.

"La Comissió recomana al Consell que iniciï les negociacions d'adhesió amb Ucraïna", recull l'informe de l'executiu europeu sobre els avenços dels candidats i emet diferents dictàmens sobre els passos a seguir.

L'executiu comunitari reconeix els avenços de Kíiv en les reformes per alinear-se amb els estàndards europeus, després d'haver completat quatre de les set reformes prioritàries fixades per Brussel·les mentre combat la invasió russa al seu territori.

No obstant això, l'informe assenyala reformes pendents, en concret mesures per incrementar la lluita contra la corrupció, a més d'engegar lleis per rebaixar la influència dels oligarques en la vida pública, la política i l'econòmica d'Ucraïna i la necessitat de tancar el marc legal per a les minories nacionals d'acord als estàndards que marca la Comissió de Venècia.

Per tot això, Brussel·les recomana que els estats membres adoptin el marc de negociació un cop Ucraïna hagi complert les mesures assenyalades i en les quals ja treballa, amb la perspectiva posada en el març del 2024.

Kíiv va sol·licitar el seu ingrés formal a la UE dies després de l'agressió militar russa, i el juny de l'any passat el bloc li va reconèixer l'estatus de candidat juntament amb Moldàvia, pas intermedi que suposa el suport per progressar en les reformes europees i integrar el país en algunes estructures econòmiques europees.